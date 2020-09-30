Армении. На линии соприкосновения с Нагорным Карабахом зафиксированы переговоры пилотов на турецком языке, заявило минобороны

По словам представитель ведомства Арцруна Ованнисяна, Азербайджан наносит авиаудары в Карабахе, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции , передает РИА «Новости».

«Азербайджан наносит авиаудары на северном направлении линии соприкосновения. Используются турецкие беспилотники, в небо подняты многофункциональные истребители F-16 ВВС Турции», — отметил Ованнисян.

По его словам, противник действует издалека, не входя в зону действия средств ПВО, используются ракеты воздух-земля дальнего действия.

Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.

Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.

Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.

Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.