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Армения зафиксировала в Карабахе переговоры пилотов на турецком языке 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 5 55 минут назад
На линии соприкосновения с Нагорным Карабахом зафиксированы переговоры пилотов на турецком языке, заявило минобороны Армении.
По словам представитель ведомства Арцруна Ованнисяна, Азербайджан наносит авиаудары в Карабахе, используя турецкие беспилотники и истребители F-16 ВВС Турции, передает РИА «Новости».

«Азербайджан наносит авиаудары на северном направлении линии соприкосновения. Используются турецкие беспилотники, в небо подняты многофункциональные истребители F-16 ВВС Турции», — отметил Ованнисян.

По его словам, противник действует издалека, не входя в зону действия средств ПВО, используются ракеты воздух-земля дальнего действия.
Уничтожение армянского Су-25: Турция дала ответ
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение. Также армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Азербайджан со своей стороны объявил о введении военного положения в отдельных регионах республики. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения рассматривает возможности признания независимости Нагорного Карабаха.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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В мире , Армия , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Министерство обороны , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Азербайджан , Армения , Турция
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