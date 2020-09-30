Из Сирии в Карабах: наемники спешат на войну

Один из генералов Сирийской национальной армии (СНА) Зияд Хаджи Убейд заявил, что в Нагорный Карабах отправились сирийские боевики. Об этом сообщает Rudaw.

Фото: Reuters Reuters

Генерал заявил, что члены СНА согласились стать наемниками Азербайджана, так как в сирийских районах, которые находятся под контролем Турции, ухудшилась экономическая ситуация.

«Мы готовы сражаться где угодно в рамках национальных интересов и безопасности Турции. < > Мы должны выплатить долг Турции за поддержку, которую она оказывает», - отметил он.

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.

Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.