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Генерал подтвердил информацию о сирийских боевиках в Карабахе

Мария Иванова
1 час назад
Один из генералов Сирийской национальной армии (СНА) Зияд Хаджи Убейд заявил, что в Нагорный Карабах отправились сирийские боевики. Об этом сообщает Rudaw.
Из Сирии в Карабах: наемники спешат на войну
Фото: ReutersReuters
Генерал заявил, что члены СНА согласились стать наемниками Азербайджана, так как в сирийских районах, которые находятся под контролем Турции, ухудшилась экономическая ситуация.
«Мы готовы сражаться где угодно в рамках национальных интересов и безопасности Турции. < > Мы должны выплатить долг Турции за поддержку, которую она оказывает», - отметил он.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.
Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии.
В мире,Война, Карабах,Вардан Тоганян,
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