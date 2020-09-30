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Пашинян: Армения может признать независимость Карабаха 

Газета.Ru и ещё 3 2 часа назад
Пашинян: Армения может признать независимость Карабаха
Фото: Газета.Ru
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что республика рассматривает возможность признания независимости Нагорного Крабаха. Об этом сообщает "Интерфакс".
По его словам, у правительства имеется такой вариант в повестке.

"Есть также вариант подписания соглашения о стратегическом сотрудничестве между Арменией и Карабахом, есть возможность подписания договора о сотрудничестве в сфере безопасности и обороны", — добавил глава кабмина.

Пашинян отметил, варианты еще обсуждаются, и решения будут приниматься "в зависимости от некоторых факторов".
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступательную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Никол Пашинян , Министерство обороны , Армения
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