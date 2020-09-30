Азербайджан уничтожил С-300 Армении

27 сентября, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Сегодня в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили, что днем ранее в ходе боев в Ходжавендском районе в Нагорном Карабахе азербайджанские военнослужащие вывели из строя С-300 армянских ВС. Там добавили, что со дня последнего обострения конфликта в Карабахе армяне потеряли около 130 единиц бронетехники и примерно 2,7 тысячи человек убитыми и ранеными.