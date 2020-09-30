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Азербайджан уничтожил С-300 Армении

Артём Кульша
1 час назад
Армия Азербайджана вывела из строя зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении. Об этом сообщает РИА Новости.
27 сентября, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана сообщили, что днем ранее в ходе боев в Ходжавендском районе в Нагорном Карабахе азербайджанские военнослужащие вывели из строя С-300 армянских ВС. Там добавили, что со дня последнего обострения конфликта в Карабахе армяне потеряли около 130 единиц бронетехники и примерно 2,7 тысячи человек убитыми и ранеными.
Вчера пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль категорически против подливания масла в огонь конфликта в Нагорном Карабахе разговорами о возможной военной поддержке Армении со стороны России по линии ОДКБ.
Позавчера посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что Ереван не намерен обращаться в ОДКБ за содействием в ситуации в Нагорном Карабахе, но может обратиться к властям России за новыми поставками оружия.
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