Скончалась певица Хелен Редди

Австралийская певица, создательница и исполнительница феминистского хита «Я — женщина» (I Am Woman) Хелен Редди скончалась в Лос-Анджелесе . Об этом сообщает BBC News.

Редди долгое время боролась с болезнью Аддисона (эндокринное заболевание), а в 2015-м ей диагностировали деменцию. Она умерла в лос-анджелесском доме престарелых. Артистке было 78 лет.