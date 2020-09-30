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Умерла исполнительница феминистского гимна «Я — женщина» 

Lenta.ru и ещё 10 1 час назад
Скончалась певица Хелен Редди
Фото: globallookpress.com
Австралийская певица, создательница и исполнительница феминистского хита «Я — женщина» (I Am Woman) Хелен Редди скончалась в Лос-Анджелесе. Об этом сообщает BBC News.
Редди долгое время боролась с болезнью Аддисона (эндокринное заболевание), а в 2015-м ей диагностировали деменцию. Она умерла в лос-анджелесском доме престарелых. Артистке было 78 лет.
Композиция I Am Woman была записана Редди в 1972 году. Песня стала гимном феминистского движения — ее, в частности, исполняла артистка Джейми Ли Кертис во время протестного женского марша против президента США Дональда Трампа в Лос-Анджелесе в 2017 году. Артистка получила «Грэмми» в 1973 году как певица года. Среди других ее хитов — I Don't Know How to Love Him, Crazy Love, Delta Dawn, и Angie Baby.
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В мире , Другое , Хелен Редди , Джейми Кертис , Дональд Трамп , Лос-Анджелес
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