Формат дебатов в США захотели изменить

Необходимо изменить формат теледебатов кандидатов в президенты США , заявили в некоммерческой Комиссии по президентским теледебатам.

Фото: Reuters Reuters

Комиссия решила, что «дебаты прошлой ночью ясно продемонстрировали необходимость внесения структурных дополнений» для «более упорядоченного обсуждения тем».

«Комиссия внимательно изучит изменения, которые предстоит скоро принять и огласить», – приводит ТАСС текст сообщения.

Трампа. При этом комиссия поблагодарила модератора дебатов Криса Уоллеса за профессионализм, проявленный во время словесной дуэли Байдена

«Они делают это только потому, что вчера вечером их человек был побит», – сказал пресс-секретарь избирательной кампании Трампа Тим Мертау, добавив, что глава американского государства Дональд Трамп «был доминирующей силой, и теперь Джозеф Байден пытается работать с судьями».

По мнению Мертау, «они не должны перемещать ворота и менять правила посреди игры». Он считает, что Трамп «контролировал всю беседу во время первых дебатов, прижимал Байдена, который выглядел слабым и неспособным обороняться».

Отметим, что телеведущий CNN Джейк Таппер в среду резко оборвал Мертау, когда они обсуждали дебаты. Во время беседы в эфире оба не раз переходили на повышенные тона.

«Тим, здесь все устроено следующим образом: я задаю вопрос и вы отвечаете на него, а не так, что я задаю вопрос, а вы говорите по 10 минут», – заявил Таппер, решив, что Мертау излагает позицию Трампа слишком подробно.