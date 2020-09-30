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Байден считает, что поведение Трампа на дебатах стало позором для США 

ТАСС и ещё 96 1 час назад
Байден назвал позором поведение Трампа на дебатах
Фото: Reuters
Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден считает, что поведение американского лидера Дональда Трампа на предвыборных дебатах стало позором для всей страны.

"Я думаю, что то, как вел себя президент США, — это просто национальный позор", — сказал Байден в среду во время выступления в штате Огайо, трансляцию которого вели центральные телеканалы.

Он выразил надежду, что избиратели обратят внимание на то, какие решения имеющихся проблем предлагают кандидаты в президенты.
Первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Трамп во время дебатов многократно перебивал Байдена, в том числе в то время, которое было отведено кандидату от демократов для ответа на вопросы. Президент США также не раз вступал в словесные перепалки с модератором дискуссии — журналистом компании Fox News Крисом Уоллесом. Байден в свою очередь то рекомендовал Трампу "заткнуться", то издевательски призывал его продолжать "тявкать", называл соперника клоуном и лжецом.
Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.
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Комментарии 3
В мире , Ближний Восток , Конфликты , Латинская Америка , США , Джозеф Байден , Крис Уоллес , Дональд Трамп , Fox News
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