Байден назвал позором поведение Трампа на дебатах

"Я думаю, что то, как вел себя президент США, — это просто национальный позор", — сказал Байден в среду во время выступления в штате Огайо, трансляцию которого вели центральные телеканалы.

Он выразил надежду, что избиратели обратят внимание на то, какие решения имеющихся проблем предлагают кандидаты в президенты.

Первый раунд дебатов в рамках президентской избирательной кампании состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Трамп во время дебатов многократно перебивал Байдена, в том числе в то время, которое было отведено кандидату от демократов для ответа на вопросы. Президент США также не раз вступал в словесные перепалки с модератором дискуссии — журналистом компании Fox News Крисом Уоллесом . Байден в свою очередь то рекомендовал Трампу "заткнуться", то издевательски призывал его продолжать "тявкать", называл соперника клоуном и лжецом.

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.