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Пашинян обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 15 46 минут назад
Пашинян обсудил с президентом Ирана ситуацию в Карабахе
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом Ирана Хасаном Роухани, обсудив с ним резкое обострение конфликта в Карабахе, сообщила пресс-служба армянского кабмина.

«Премьер-министр Никол Пашинян коснулся ситуации в регионе и обратил внимание собеседника на факт вовлечения Турции в военные действия. Премьер также представил некоторые подробности по данной теме», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

Отмечается, что Роухани выразил глубокую обеспокоенность в связи с напряжением между двумя странами и продолжающимися военными действиями.
Ранее армянский премьер Никол Пашинян заявил, что Ереван может признать независимость Нагорного Карабаха.
Напомним, в воскресенье утром началось обострение конфликта в Карабахе. Позже в тот же день президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил о продвижении войск в Карабахе, азербайджанские военные опубликовали видео с уничтожением армянской техники.
Армения в свою очередь сообщила об уничтожении двух вертолетов ВС Азербайджана и трех беспилотных летательных аппаратов в Карабахе, а также объявила мобилизацию и военное положение.
Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских. Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе.
В понедельник в Ереване заявили, что вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление на северном и южном направлениях Нагорного Карабаха.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о том, почему нынешнее обострение в Нагорном Карабахе называют самым опасным с 1994 года.
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Комментарии 1
В мире , Война, Карабах , Хасан Роухани , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Армения , Иран , Турция
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