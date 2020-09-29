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Эксперты сравнили шансы Байдена и Трампа на победу в первых теледебатах 

ТАСС 1 час назад
Эксперты сравнили шансы Байдена и Трампа в теледебатах
Фото: Reuters
Шансы кандидата в президенты США от Демократической партии Джозефа Байдена взять верх на предстоящих во вторник первых теледебатах составляют 73,3% по сравнению с 33,3% у республиканца Дональда Трампа. К такому заключению пришли специалисты портала OddsChecker.com на основании изучения ставок в букмекерских конторах.
По выкладкам портала, в августе шансы Трампа на победу на первых теледебатах с Байденом составляли 45,5%. За последние 24 часа данный показатель снизился до 33,3%. У демократа шансы возросли в эти же сроки с 61,9% до 73,3%. Причем, за последние сутки 64,71% ставок делались в пользу Байдена по сравнению с 35,29% в пользу республиканца.
Приз за правильный прогноз исхода первых дебатов кандидатов в президенты США составляет $50 тыс.
Трансляцию теледебатов, которые будут проходить в актовом зале университета "Кейс уэстерн резерв" в Кливленде (штат Огайо), будут вести все крупнейшие американские телекомпании с 04:00 мск среды в течение полутора часов без перерыва на рекламу. Теледебаты будут разбиты на шесть сегментов продолжительностью 15 минут, причем каждый сегмент будет начинаться с вопроса ведущего — журналиста компании Fox News Криса Уоллеса.
Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.
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Комментарии 2
В мире , Джозеф Байден , Крис Уоллес , Дональд Трамп , Демократическая партия США , Fox News , США
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