Эксперты сравнили шансы Байдена и Трампа в теледебатах

По выкладкам портала, в августе шансы Трампа на победу на первых теледебатах с Байденом составляли 45,5%. За последние 24 часа данный показатель снизился до 33,3%. У демократа шансы возросли в эти же сроки с 61,9% до 73,3%. Причем, за последние сутки 64,71% ставок делались в пользу Байдена по сравнению с 35,29% в пользу республиканца.

Приз за правильный прогноз исхода первых дебатов кандидатов в президенты США составляет $50 тыс.

Трансляцию теледебатов, которые будут проходить в актовом зале университета "Кейс уэстерн резерв" в Кливленде (штат Огайо), будут вести все крупнейшие американские телекомпании с 04:00 мск среды в течение полутора часов без перерыва на рекламу. Теледебаты будут разбиты на шесть сегментов продолжительностью 15 минут, причем каждый сегмент будет начинаться с вопроса ведущего — журналиста компании Fox News Криса Уоллеса

Вторые дебаты Трампа и Байдена пройдут 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи — 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса Соединенных Штатов, губернаторы 13 штатов и территорий.