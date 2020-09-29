Экстренное заседание: Совбез ООН собирается из-за Карабаха 

О проведении внепланового заседания Совбеза ООН стало известно накануне. Как сообщал «Рамблер», обсуждение в виде консультаций пройдет в закрытом режиме. С инициативой о переговорах выступили Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия. Всего в заседании участие примут дипломаты 15 стран. Представители Армении и Азербайджана заявлены не были.

Армяно-азербайджанские отношения обострились 27 сентября. Стороны развязали военное сопротивление на фоне спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабха. При этом Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. СМИ сообщают о сотнях погибших. Власти обеих государств ввели военное положение в своих странах и объявили о частичной мобилизации.