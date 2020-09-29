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Экстренное заседание: Совбез ООН собирается из-за Карабаха 

Павел Тиунов 54 минуты назад
Совет безопасности ООН через несколько минут начнет заседание по ситуации в Нагорном Карабахе, где продолжаются бои между армянской и азербайджанской армиями, сообщает Telegram-канал «Баграмян 26». Авторы напоминают, что в последний раз члены Организации объединенных наций обсуждали армяно-азербайджанский конфликт 27 лет назад.
О проведении внепланового заседания Совбеза ООН стало известно накануне. Как сообщал «Рамблер», обсуждение в виде консультаций пройдет в закрытом режиме. С инициативой о переговорах выступили Великобритания, ФРГ, Франция, Эстония и Бельгия. Всего в заседании участие примут дипломаты 15 стран. Представители Армении и Азербайджана заявлены не были.
Армяно-азербайджанские отношения обострились 27 сентября. Стороны развязали военное сопротивление на фоне спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабха. При этом Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. СМИ сообщают о сотнях погибших. Власти обеих государств ввели военное положение в своих странах и объявили о частичной мобилизации.
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В мире , Видео , Совбез ООН , ООН
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