Происходящее в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «войной». Глава кабмина рассказал о том, что сейчас творится в регионе в эфире программы «60 минут».

По его словам, в Карабахе в настоящее время идут реальные боевые действия, фиксируется много разрушений и человеческих жертв. В регион стянуто большое количество военных.

«Идет война», — коротко резюмировал армянский премьер-министр.