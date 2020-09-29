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«Идет война» 

Павел Тиунов 29 минут назад
Происходящее в Нагорном Карабахе премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал «войной». Глава кабмина рассказал о том, что сейчас творится в регионе в эфире программы «60 минут».
По его словам, в Карабахе в настоящее время идут реальные боевые действия, фиксируется много разрушений и человеческих жертв. В регион стянуто большое количество военных.

«Идет война», — коротко резюмировал армянский премьер-министр.

Ранее, как сообщал «Рамблер», помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что в Баку обострение конфликта с Арменией по ситуации с Нагорным Карабахомв называют «отечественной войной». При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя мобилизацию в стране, призвал личный состав войск явиться в районные комиссариаты «во имя Родины, во имя победы».
В мире , Видео , Война, Карабах , Хикмет Гаджиев , Никол Пашинян , Армения
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