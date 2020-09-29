Война в Карабахе: США обратились к Турции 

Ранее, как сообщал „Рамблер“, в Минобороны Армении заявили, что турецкий истребитель F-16 сбил армянский штурмовик Су-25, когда тот находился в воздушном пространстве своей страны. Пилот погиб. Премьер-министр Армении Никол Пашинян пообещал „адекватный военно-политический ответ“ на атаку самолета ВВС Армении. Представитель администрации турецкого президента Фахреттин Алтун отверг обвинения в нападении на армянский истребитель, подчеркнув, что утверждения армянской стороны „совершенно неверны“.

Армяно-азербайджанские отношения обострились 27 сентября. Стороны развязали военное сопротивление на фоне спора о территориальной принадлежности Нагорного Карабха. При этом Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта. СМИ сообщают о сотнях погибших. Власти обеих государств ввели военное положение в своих странах и объявили о частичной мобилизации.