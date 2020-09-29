Пока вы не уснули: России предложили отправить миротворцев в Карабах

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Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео

Президент Франции Эммануэль Макрон на встрече с бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской пробовал выговорить ее фамилию, но несколько раз терпел неудачу.

Турецкий истребитель сбил армянский Су-25

Истребитель ВВС Турции выпустил ракету по армянскому штурмовику, находящемуся воздушном пространстве Армении, сообщает РИА Новости.

Меркель устроила взбучку Пашиняну и Алиеву

Армянский полк в Карабахе "полностью уничтожен"

Военнослужащие Азербайджана полностью уничтожили мотострелковый полк Вооруженных сил Армении.

Магазины не будут пускать россиян без масок

Ряд магазинов принял решение «просто не пускать» к себе покупателей без масок, так как штраф для юридических лиц составляет более 300 тысяч рублей.

Япония выразила протест России

Япония по дипломатическим каналам выражает протест России в связи с военными учениями, которые 29 сентября начались на Курильских островах.

Кремль призвал Турцию «не подливать масла в огонь»

Кремль не станет подливать масло в огонь разговорами о военной поддержке Армении в ее конфликте с Азербайджаном.

ЦБ собрался спасать рубль

С 1 октября по 30 декабря Банк России собрался пустить дополнительные средства на продажу валюты в рамках торгов на Московской бирже , говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Российских водителей ждет новый штраф

МВД РФ предложили штрафовать российских водителей, которые ездят на летних шинах зимой, а летом – на зимних.