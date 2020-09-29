Пока вы не уснули: России предложили отправить миротворцев в Карабах

Фиаско Макрона на встрече с Тихановской попало на видео
Турецкий истребитель сбил армянский Су-25
Истребитель ВВС Турции выпустил ракету по армянскому штурмовику, находящемуся воздушном пространстве Армении, сообщает РИА Новости.
Меркель устроила взбучку Пашиняну и Алиеву
Канцлер Федеративной Республики Германия Ангела Меркель
провела телефонные переговоры
с главой правительства Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым
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Армянский полк в Карабахе "полностью уничтожен"
Военнослужащие Азербайджана полностью уничтожили мотострелковый полк Вооруженных сил Армении.
Магазины не будут пускать россиян без масок
Ряд магазинов
принял решение «просто не пускать» к себе покупателей без масок, так как штраф для юридических лиц составляет более 300 тысяч рублей.
Япония выразила протест России
Япония по дипломатическим каналам выражает протест России в связи с военными учениями, которые 29 сентября начались на Курильских островах.
Кремль призвал Турцию «не подливать масла в огонь»
Кремль не станет подливать масло в огонь разговорами о военной поддержке Армении в ее конфликте с Азербайджаном.
ЦБ собрался спасать рубль
С 1 октября по 30 декабря Банк России
собрался пустить дополнительные средства на продажу валюты в рамках торгов на Московской бирже
, говорится в сообщении на сайте ЦБ.
Российских водителей ждет новый штраф
В МВД РФ
предложили штрафовать российских водителей, которые ездят на летних шинах зимой, а летом – на зимних.
Россия может отправить в Нагорный Карабах миротворцев