Пашинян пообещал ответить на уничтожение армянского самолета 

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29 сентября, как сообщал «Рамблер», в Минобороны Армении заявили об уничтожении штурмовика Су-25, который прикрывал работу системы ПВО во врем азербайджанской атаки. Пилот погиб. Ракету, по армянскому самолету якобы выпустил турецкий истребитель F-16. В это время находился в воздушном пространстве Азербайджана в связке с местными ВВС. Позже глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что Турция не имеет отношения к сбитому армянскому самолету.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что Азербайджан при поддержке Турции намеренно «расширяет географию боевых действий». При этом он анонсировал ответные действия на атаку турецкого истребителя.