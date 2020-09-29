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Пашинян пообещал ответить на уничтожение армянского самолета 

Павел Тиунов 1 час назад
Пашинян пообещал ответить на уничтожение армянского самолета
Фото: EPA / ТАСС
Премьер-министр Армении Никол Пашинян прокомментировал ситуацию со сбитым турками штурмовиком Су-25 в воздушном пространстве республики. Глава кабмина пообещал адекватный военно-политический ответ, сообщает Telegram-канал «Re:public of Artsakh».
Турецкий истребитель сбил армянский Су-25
29 сентября, как сообщал «Рамблер», в Минобороны Армении заявили об уничтожении штурмовика Су-25, который прикрывал работу системы ПВО во врем азербайджанской атаки. Пилот погиб. Ракету, по армянскому самолету якобы выпустил турецкий истребитель F-16. В это время находился в воздушном пространстве Азербайджана в связке с местными ВВС. Позже глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что Турция не имеет отношения к сбитому армянскому самолету.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян, комментируя ситуацию, заявил, что Азербайджан при поддержке Турции намеренно «расширяет географию боевых действий». При этом он анонсировал ответные действия на атаку турецкого истребителя.

«Армения и Арцах (неофициальное название Нагорного Карабаха — прим. ред.) дадут адекватный военно-политический ответ на попытки Азербайджана подорвать региональную безопасность и мир», — заявил глава армянского кабинета министров.

Комментарии 197
В мире , Война, Карабах , Никол Пашинян , Министерство обороны , Армения
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