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Германия пообещала в ООН наказание России за инцидент с Навальным 

Lenta.ru 37 минут назад
Глава МИД Германии Хайко Маас пообещал на сессии Генассамблеи ООН, что инцидент с Алексеем Навальным не останется без последствий. Об этом сообщает РИА Новости.
Дипломат отметил, что это не первый раз, когда западные страны сталкиваются с нарушением правила о неиспользовании химического оружия.

«Нарушение этого правила — как мы и наши партнеры смогли засвидетельствовать при отравлении Алексея Навального — проблема для всего международного сообщества. (…) Такой случай не может остаться без последствий», — сказал Маас.

Отмечается, что Евросоюз оставляет за собой право на санкции.
Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.
2 сентября в правительстве ФРГ заявили, что военные токсикологи выявили в организме Навального следы вещества из группы «Новичок», и призвали российское правительство отреагировать на эти сведения. Российские медики отмечали, что не выявили никаких ядов. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан. Реабилитация займет несколько недель, после чего он планирует вернуться в Россию.
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В мире , Видео , Алексей Навальный , Генассамблея ООН , МИД , ЕС , ООН , Правительство РФ , Германия
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