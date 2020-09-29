Дипломат отметил, что это не первый раз, когда западные страны сталкиваются с нарушением правила о неиспользовании химического оружия.

«Нарушение этого правила — как мы и наши партнеры смогли засвидетельствовать при отравлении Алексея Навального — проблема для всего международного сообщества. (…) Такой случай не может остаться без последствий», — сказал Маас.

Отмечается, что Евросоюз оставляет за собой право на санкции.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. В первые два дня ему оказывали помощь врачи омской больницы. Они же ввели его в искусственную кому. 22 августа пациента отправили в клинику в Берлине.