Уничтожение армянского Су-25: Турция дала ответ 

Турецкие власти заявили, что не имеют отношения к сбитому в Армении военному штурмовику, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Bloomberg.

29 сентября, как сообщал «Рамблер», пресс-секретарь министра обороны Армении Шушан Степанян на своей странице в Facebook заявила, что в воздушном пространстве республики был сбит Су-25. Эксперты выяснили, что ракета, уничтожившая самолет и погубившая пилота, была выпущена турецким истребителем F-16.

Он якобы прикрывал ВВС Азербайджана, которые атаковали армянские населенные пункты Варденис, Мец, Масрик и Сотк. Су-25 в свою очередь был поднят в воздух в поддержку систем ПВО Армении. Известно, что в момент нападения F-16 находился в воздушном пространстве Азербайджана.

Глава департамента коммуникаций администрации турецкого президента Фахреттин Алтун заявил, что обвинения в адрес Турции беспочвенны. В беседе с корреспондентом Bloomberg он отметил, что утверждения о сбитом армянском самолете «совершенно неверны».