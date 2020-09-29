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Сотрудники минского офиса PandaDoc переезжают на Украину 

ТАСС 1 час назад
Сотрудники минского офиса PandaDoc переезжают на Украину
Фото: ТАСС
Несколько десятков сотрудников минского офиса американской компании PandaDoc переехали на Украину, здесь будет открыт офис IT-компании. Об этом сообщил сооснователь PandaDoc Никита Микадо в интервью информационному порталу dou.ua, который ориентирован на разработчиков программного обеспечения.

"Мы открываем компанию на Украине, активно ищем сотрудников Из Минска переехали уже около 60 человек в Киев, Одессу и во Львов", — сказал он.

Микадо отметил, что существуют определенные "вопросы" с украинским миграционным законодательством, однако правительство Украины "активно включилось в то, чтобы их решить".
Компанию PandaDoc основали в 2011 году в США два выходца из Белоруссии, Никита Микадо и Сергей Борисюк. Она занимается разработкой программного обеспечения для автоматизации документооборота, в том числе сервисов со встроенными электронными подписями. Штаб-квартира компании находится в Сан-Франциско.
Департамент финансовых расследований (ДФР) Белоруссии ранее возбудил уголовные дела в отношении директора офиса и топ-менеджера минского представительства PandaDoc Дмитрия Рабцевича и Виктора Кувшинова. Четыре сотрудника минского представительства PandaDoc были арестованы на два месяца. Белорусский правозащитный центр "Весна" признал их политзаключенными.
Государственный телеканал "Беларусь 1" выступил ранее с утверждением, что офис компании в Белоруссии использовался для финансирования организаторов акций протеста белорусской оппозиции. Сооснователь PandaDoc Никита Микадо заявил в конце августа, что готов оказать "финансовую помощь" сотрудникам белорусских силовых органов в случае, если они уволятся в знак поддержки оппозиции.

Украина зовет иностранных IT-специалистов

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины 21 сентября издало приказ, которым упрощается процедура иммиграции для иностранных IT-специалистов в 2020 году. В частности, был расширен перечень профессий в этой сфере с 10 до 23, которые позволяют получить разрешение на иммиграцию.
Кроме того, были упрощены требования к опыту работы иностранных специалистов, а также ряд других.
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Комментарии
В мире , Украина , Сергей Борисюк , Правительство Украины , Киев , Львов , Минск
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