«Внешняя агрессия»: Армения обвинила Турцию 

Если возникнет угроза территориальной целостности и суверенитету республики, Армения обратится к Организации по договору о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил представитель республики в организации Виктор Биягов. Он допустил, что в будущем «география противостояния» двух стран может быть существенно расширена, сообщает ТАСС.

Об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом обвинили друг друга в эскалации конфликта. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру». Накануне Турция заявила, что готова оказать военную поддержку Азербайджану.

"Расширение географии противостояния может создать прямую угрозу для безопасности, территориальной целостности и суверенитета Армении», — заявил Виктор Биягов.

По его словам, в случае обострения ситуации Ереван намерен задействовать «соответствующие военно-политические механизмы для противодействия внешней агрессии». В частности, речь идет о коллективных механизмах реагирования ОДКБ, отмечают журналисты.