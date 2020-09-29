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«Внешняя агрессия»: Армения обвинила Турцию 

Павел Тиунов 1 час назад
«Внешняя агрессия»: Армения обвинила Турцию
Фото: Reuters
Если возникнет угроза территориальной целостности и суверенитету республики, Армения обратится к Организации по договору о коллективной безопасности (ОДКБ), заявил представитель республики в организации Виктор Биягов. Он допустил, что в будущем «география противостояния» двух стран может быть существенно расширена, сообщает ТАСС.
Об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны при этом обвинили друг друга в эскалации конфликта. Позже в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой было поставлено «принуждение Армении к миру». Накануне Турция заявила, что готова оказать военную поддержку Азербайджану.

"Расширение географии противостояния может создать прямую угрозу для безопасности, территориальной целостности и суверенитета Армении», — заявил Виктор Биягов.

По его словам, в случае обострения ситуации Ереван намерен задействовать «соответствующие военно-политические механизмы для противодействия внешней агрессии». В частности, речь идет о коллективных механизмах реагирования ОДКБ, отмечают журналисты.
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В мире , ИТАР-ТАСС , Армения , Турция
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