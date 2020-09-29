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Армения проиграла Азербайджану в вооружениях 

Мария Иванова 1 час назад
Армения проиграла Азербайджану в вооружениях
Фото: РИА Новости
Военный эксперт Алексей Хлопотов рассказал, что и Армения, и Азербайджан используют российское оружие в ходе конфликта в Нагорном Карабахе, но у азербайджанской стороны вооружений больше и они более современны. Об этом сообщает «Ура.ру».
Хлопотов отметил, что оружие Армении «достаточно устаревшее», произведенное еще в СССР.

«Денег у них практически нет. Россия в последнее время выделяла им оружейные кредиты», — подчеркнул он.

По его данным, у армянской стороны есть четыре истребителя Су-30, но пока боевая авиация в Нагорном Карабахе почти не используется. Кроме того, российские военные управляют армянскими ракетными комплексами «Искандер» и С-300.
В распоряжении Азербайджана есть самоходные гаубицы «Мста-С», танки Т-90С в последней комплектации, боевые машины пехоты БМП-3, противотанковые комплексы «Хризантема», БМР-3М, БРЭМ-1 и системы «Град». Кроме того, страна закупила у Белоруссии ракетные комплексы «Полонез». Из Турции в Азербайджан поступают беспилотники, боеприпасы и стрелковое оружие. Кроме того, Баку находится под защитой израильской системы ПВО «Воздушный купол».
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Руководство Азербайджана обвинило Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.
Позже Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих и жертвах среди мирных жителей.
Комментарии
В мире , Алексей Хлопотов , Азербайджан , Армения
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