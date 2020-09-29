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США обвинили Россию в дестабилизации Средиземноморья 

Артём Кульша 32 минуты назад
Помпео обрушился на Россию
Фото: Рамблер
Россия оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в восточном Средиземноморье. Об этом, как сообщает Эхо Москвы, заявил государственный секретарь США Майк Помпео.
Вчера, как сообщал «Рамблер», Помпео прибыл в Грецию с двухдневным визитом. В Салониках он провел встречи с официальными лицами Греции и Северной Македонии, а после них заявил журналистам, что Европе нехорошо и небезопасно зависеть от России в энергетических вопросах, а европейская политика президента США Дональда Трампа заключается в диверсификации Европой набора источников энергии.
Сегодня глава Госдепартамента посетил военно-морскую базу НАТО на Крите. Там он заявил журналистам, что Россия оказывает дестабилизирующее влияние на ситуацию в восточном Средиземноморье, а США хотят добиться деэскалации напряженности, используя свое дипломатическое и военное влияние.
Некоторое время назад ситуация в восточном Средиземноморье обострилась по той причине, что Греция не признает меморандум о взаимопонимании по разграничению морских зон между Турцией и правительством Ливии, базирующимся в Триполи, а Турция — соглашение о разграничении морских зон между Грецией, Италией и Египтом.
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В мире , Дональд Трамп , Госдеп США , НАТО , США
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