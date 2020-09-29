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Прыгнувший с лодки на гигантскую акулу мужчина попал на видео 

Алевтина Жаркова 13 минут назад
В Калифорнии мужчина прыгнул в океан к гигантской акуле. Видео опасного трюка, который любитель острых ощущений исполнил недалеко от города Энсинитас, снял на камеру его друг. Ролик был опубликован в TikTok-аккаунте @rydersonthestorm.
На кадрах один из отдыхающих на лодке, заметив в воде огромную рыбу, решил поплавать вместе с ней. Он нырнул навстречу акуле, однако уже под водой сообразил, что времяпрепровождение в компании морского хищника может стоить ему жизни. После этого мужчина предпочел вернуться на борт.

«Это была плохая идея», — заявил он друзьям, подплывая к лодке.

В мире , Видео , Происшествия
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