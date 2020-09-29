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Тихановская планирует встретиться с Меркель 

RT на русском 39 минут назад
Тихановская встретится с Меркель
Фото: Reuters
Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом она сообщила в интервью радиостанции RFI.

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель», — сказала Тихановская.

По её словам, планируется ряд других встреч в Европе, часть из которых будет проходить онлайн, а часть — лично.
Она подчеркнула, что все они «очень важны для мирного урегулирования».
Ранее Тихановская встретилась в Вильнюсе с французским лидером Эммануэлем Макроном.
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В мире , Светлана Тихановская , Ангела Меркель , Эммануэль Макрон , Германия
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