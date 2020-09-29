Тихановская встретится с Меркель

Все новости на карте

«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель», — сказала Тихановская.

По её словам, планируется ряд других встреч в Европе, часть из которых будет проходить онлайн, а часть — лично.

Она подчеркнула, что все они «очень важны для мирного урегулирования».