Тихановская встретится с Меркель

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская намерена встретиться с канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом она сообщила в интервью радиостанции RFI.
«На следующей неделе у нас запланирована встреча с Ангелой Меркель», — сказала Тихановская.
По её словам, планируется ряд других встреч в Европе, часть из которых будет проходить онлайн, а часть — лично.
Она подчеркнула, что все они «очень важны для мирного урегулирования».
Ранее Тихановская встретилась в Вильнюсе с французским лидером Эммануэлем Макроном.