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СМИ сообщили о смерти эмира Кувейта Сабаха Аль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабаха 

News.ru и ещё 19 1 час назад
Умер эмир Кувейта
Фото: globallookpress.com
Эмир Кувейта 91-летний Сабах ль-Ахмад Аль-Джабер Аль-Сабах умер в США в одной из больниц штата Миннесота. Об этом сообщили местные СМИ, однако официального подтверждения пока нет.
Ранее стало известно, что эмира перевезли в США на летающем госпитале в клинику Мэйо (Рочестер, Миннесота). Ас-Сабах уже проходил там лечение, но операцию ему сделали на родине.
По законам Кувейта преемником ас-Сабаха должен стать наследный принц и сводный брат эмира 83-летний шейх Наваф, однако, как и в случае с восхождением ас-Сабаха IV на престол, процедура престолонаследия может быть скорректирована: на место эмира метят замглавы Национальной гвардии Кувейта шейх Мишааль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, старший сын Нассер ас-Сабах и бывший премьер шейх Нассер аль-Мухаммед.
Нассер ас-Сабах известен тем, что курирует масштабную программу реформ для развития экономики до 2035 года «Новый Кувейт» (саудовский аналог «Видения»), но против него играет болезнь — рак легких.
Как писал NEWS.ru, ранее заслуженный артист России Владимир Конкин сделал первое заявление после гибели своей дочери в одном из бассейнов Москвы.
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Комментарии
В мире , Другое , Владимир Конкин , Кувейт , США
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