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При взрыве бомбы в Афганистане погибли не менее 15 человек 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
При взрыве бомбы в Афганистане погибли 15 человек
Фото: AP Photo / Rahmat Gul
По меньшей мере 15 человек погибли или пострадали в результате взрыва автомобиля в провинции Дайкунди в Афганистане, сообщает телеканал 1TV News со ссылкой на министерство внутренних дел.
Как сообщает МВД Афганистана, взрыв, в результате которого в том числе погибли женщины и дети, произвели боевики радикального движения "Талибан".
"Талибан" пока не комментирует это нападение.
Ранее в Катаре при посредничестве эмирата начались первые за несколько десятков лет прямые переговоры между правительством Афганистана и радикальным движением "Талибан". Переговорный процесс стал возможен после выполнения условия об освобождении заключенных, которое было обозначено в мирном договоре между США и талибами, заключенном в конце февраля. В рамках соглашения из афганских тюрем были освобождены 5 тысяч заключенных талибов.
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В мире , Происшествия , Талибан , МВД , Первый канал , Афганистан
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