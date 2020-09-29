Пока вы спали: армян из России вербуют на войну 

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, слушайте подкаст, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: Facebook, ВКонтакте, Одноклассники.
От живущих в ХМАО граждан Армении на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе требуют вернуться на родину и обратиться в военкомат, став резервистом. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет URA.RU.
«Пришло по WhatsApp сообщение от товарища, где он пишет, что ему сказали в московской диаспоре, что нужно ехать в Гюмри, идти в военкомат, становиться в резерв. Поспрашивал у своих, несколько человек тоже получали такие сообщения, но не все», — рассказал источник издания.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на призыв французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку, посоветовав тому «заняться, наконец, внутренними делами Франции» и напомнив о протестах «желтых жилетов» в Париже. К чему может привести заочная совестная пикировка двух лидеров, разбиралась «Свободная пресса».
По мнению ведущего сотрудника Института Европы, эксперта по Франции Сергея Федорова, позиция Макрона была ожидаемой, однако сложно сказать, как он отреагирует на выпад Лукашенко. При этом в ходе своего визита в Литву президент Франции, скорее всего, встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской.
Таким образом, он вновь даст понять Лукашенко, что не считает его легитимным президентом, уверен эксперт.
Участники рынка недвижимости прогнозируют рост аренды квартир в крупных городах России примерно на 8% к лету 2021 года. На стоимость аренды повлияют выросшие затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг, рост спроса и отмена собственниками скидок, которые они давали в период пандемии, пишет газета «Известия».
Однако, по мнению экспертов, ситуация может измениться, если начнется новый карантин продолжительностью от месяца и более. Тогда цена аренды останется на сегодняшнем уровне из-за падения доходов населения и роста безработицы.
Юридические компании и движение «Синие ведерки» обратились в Госдуму с предложением серьезно ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде. Об этом пишут «Известия».
Коллективное обращение было направлено председателю комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову. В нем содержится предложение ввести штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью.
А за «пьяное» ДТП со смертельным исходом водителей предлагается штрафовать на 2–3,5 млн рублей. Также авторы инициативы призвали признать отягчающим обстоятельством в подобных ДТП факт неоднократных (два и более) грубых нарушений ПДД.
Договор о коллективной безопасности может стать причиной втягивания России в конфликт в Нагорном Карабахе, если от Армении поступит запрос о помощи. Об этом эксперты заявили «Свободной прессе».
Однако, по мнению экспертов, пока преждевременно утверждать, что ведется полномасштабная армяно-азербайджанская война, тем более с участием Турции. При этом Россия, скорее всего, рассчитывает, что затяжное вооруженное противостояние окажется не выгодным всем сторонам конфликта и их союзникам, считают они.