Пока вы спали: армян из России вербуют на войну 

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От живущих в ХМАО граждан Армении на фоне обострения ситуации в Нагорном Карабахе требуют вернуться на родину и обратиться в военкомат, став резервистом. Об этом со ссылкой на осведомленный источник пишет URA.RU.

«Пришло по WhatsApp сообщение от товарища, где он пишет, что ему сказали в московской диаспоре, что нужно ехать в Гюмри, идти в военкомат, становиться в резерв. Поспрашивал у своих, несколько человек тоже получали такие сообщения, но не все», — рассказал источник издания.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на призыв французского лидера Эммануэля Макрона уйти в отставку, посоветовав тому «заняться, наконец, внутренними делами Франции» и напомнив о протестах «желтых жилетов» в Париже. К чему может привести заочная совестная пикировка двух лидеров, разбиралась «Свободная пресса».

По мнению ведущего сотрудника Института Европы, эксперта по Франции Сергея Федорова , позиция Макрона была ожидаемой, однако сложно сказать, как он отреагирует на выпад Лукашенко. При этом в ходе своего визита в Литву президент Франции, скорее всего, встретится с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской

Таким образом, он вновь даст понять Лукашенко, что не считает его легитимным президентом, уверен эксперт.

Участники рынка недвижимости прогнозируют рост аренды квартир в крупных городах России примерно на 8% к лету 2021 года. На стоимость аренды повлияют выросшие затраты на оплату жилищно-коммунальных услуг, рост спроса и отмена собственниками скидок, которые они давали в период пандемии, пишет газета «Известия».

Однако, по мнению экспертов, ситуация может измениться, если начнется новый карантин продолжительностью от месяца и более. Тогда цена аренды останется на сегодняшнем уровне из-за падения доходов населения и роста безработицы.

Юридические компании и движение «Синие ведерки» обратились в Госдуму с предложением серьезно ужесточить наказание за ДТП в нетрезвом виде. Об этом пишут «Известия».

Коллективное обращение было направлено председателю комитета по госстроительству Павлу Крашенинникову . В нем содержится предложение ввести штраф в размере от 1 до 1,5 млн рублей за ДТП в нетрезвом виде, повлекшее тяжкий вред здоровью.

А за «пьяное» ДТП со смертельным исходом водителей предлагается штрафовать на 2–3,5 млн рублей. Также авторы инициативы призвали признать отягчающим обстоятельством в подобных ДТП факт неоднократных (два и более) грубых нарушений ПДД.

Договор о коллективной безопасности может стать причиной втягивания России в конфликт в Нагорном Карабахе, если от Армении поступит запрос о помощи. Об этом эксперты заявили «Свободной прессе».

Однако, по мнению экспертов, пока преждевременно утверждать, что ведется полномасштабная армяно-азербайджанская война, тем более с участием Турции. При этом Россия, скорее всего, рассчитывает, что затяжное вооруженное противостояние окажется не выгодным всем сторонам конфликта и их союзникам, считают они.