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Лукашенко помогает Путину нанести удар по НАТО

Артём Кульша
28 минут назад
Россия может вцепиться клещами в самое слабое место НАТО, если Александр Лукашенко останется президентом Белоруссии. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
Вчера The Wall Street Journal сообщил, что в НАТО считают, что Россия поддерживает Белоруссию, и опасаются, что это может привести к появлению там ее новых военных баз. Это, боятся в Североатлантическом альянсе, может кардинально изменить баланс сил в регионе в пользу Москвы, так как позволит ей как бы клещами вцепиться в Сувалкский коридор — границу Польши с Литвой, отделяющую Белоруссию от Калининградской области.
«Этот район считается самым слабым местом НАТО», — отмечает издание.
Бывший командующий силами НАТО в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес подтвердил, что Сувалкский коридор был бы более спокойным местом, если бы в Белоруссии не было российских войск.
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