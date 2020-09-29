Лукашенко помогает Путину нанести удар по НАТО

Вчера The Wall Street Journal сообщил, что в НАТО считают, что Россия поддерживает Белоруссию, и опасаются, что это может привести к появлению там ее новых военных баз. Это, боятся в Североатлантическом альянсе, может кардинально изменить баланс сил в регионе в пользу Москвы, так как позволит ей как бы клещами вцепиться в Сувалкский коридор — границу Польши с Литвой, отделяющую Белоруссию от Калининградской области.