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Пашинян призвал Меркель «обуздать» политику Турции в регионе 

РИА Новости 8 часов назад
«Обуздайте Турцию»: Пашинян обратился к Меркель
Фото: РИА Новости
Премьер-министр Армении Никол Пашинян во время телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель призвал "обуздать агрессивную политику Турции" в регионе, сообщили в пресс-службе его правительства.
Стороны обсудили эскалацию конфликта в Карабахе.

"Пашинян отметил, что с начала июльских событий (обострение ситуации в армяно-азербайджанской границе — Прим. ред.) Турция проявляет беспрецедентную активность в регионе. Он призвал канцлера Германии приложить все усилия для обуздания агрессивного и деструктивного поведения Турции и недопущения ее вовлечения в регион", — говорится в сообщении, поступившем в распоряжение РИА Новости.

По информации пресс-службы, Меркель выразила "глубокую озабоченность" сложившейся ситуацией. Канцлер подчеркнула, что альтернативы мирному урегулированию карабахской проблемы не существует, а также заявила о необходимости вернуться к мирному процессу в рамках Минской группы ОБСЕ.
Ситуация в зоне конфликта в Нагорном Карабахе обострилась накануне. Азербайджан и Армения обмениваются взаимными обвинениями. В Баку утверждают, что первой огонь открыла армянская сторона, и называют свои действия контрнаступлением. В Ереване, в свою очередь, заявляют о воздушных и ракетных обстрелах Карабаха азербайджанскими военными. По словам пресс-секретаря президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграма Погосяна, от артобстрела пострадали мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт. Он призвал население укрыться.
В Армении ввели военное положение, объявили всеобщую мобилизацию и запретили выезд из республики мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет. В Азербайджане ввели комендантский час.
МИД России призвал обе стороны прекратить огонь и приступить к переговорам.
Конфликт в Нагорном Карабахе начался в 1988 году, когда автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. После вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Баку утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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В мире , Война, Карабах , Ангела Меркель , Никол Пашинян , МИД , РИА Новости , Армения , Германия , Турция
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