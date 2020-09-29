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План европейской помощи Белоруссии увязали с уходом Лукашенко 

Деловая газета «Взгляд» 35 минут назад
План ЕС о помощи Белоруссии увязали с уходом Лукашенко
Фото: Reuters
После ухода от власти президента Белоруссии Александра Лукашенко Вильнюс намерен предложить республике план европейской помощи, подготовленный с партнерами из Риги и Бухареста, заявил президент Литвы Гитанас Науседа на совместной пресс-конференции с коллегой из Франции Эммануэлем Макроном.
По словам Науседы, предлагаемый план предусматривает лучший доступ Белоруссии к рынку ЕС, финансовым ресурсам, диверсификацию энергетического сектора, помощь гражданскому обществу, неправительственным организациям, передает ТАСС.
«Необходимо думать о завтрашнем дне. Мы — Литва, Латвия, Румыния — предлагаем пакет мер для постлукашенковского периода, чтобы демократическая Белоруссия восстановилась. Постараемся представить его на ближайшем саммите Совета Европы», — заявил президент Литвы.

«Полагаю, что Европа в силах сделать [для Белоруссии] очень многое. Верю в будущее Белоруссии, в доброе, дружеское, мирное соседство», — добавил Науседа.

Напомним, в воскресенье президент Франции Эммануэль Макрон призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко добровольно покинуть пост главы республики. Лукашенко в ответ призвал Макрона последовать своему совету и сдать власть «желтым жилетам». После этого стало известно о намерении Макрона встретиться с экс-кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской. В прошлую субботу появились сведения, что белорусская оппозиция собралась провести «народную инаугурацию» Тихановской.
В прошлую среду Александр Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти».
Первой страной, не признавшей Лукашенко легитимным главой республики, стала Словакия. Также его не признали в Германии, Польше, Эстонии, США, Японии и еще в ряде стран.
Внешнеполитические ведомства Великобритании, Украины, Канады и Словении осудили «тайную инаугурацию» Лукашенко. ЕС назвал инаугурацию недостаточно легитимной.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в ходе выступления на ГА ООН обвинил Запад в попытке ввергнуть республику в хаос.
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Комментарии 8
В мире , Светлана Тихановская , Владимир Макей , Александр Лукашенко , Эммануэль Макрон , ЕС , ООН , Совет Европы , ИТАР-ТАСС , Бухарест , Вильнюс , Латвия , Литва , Румыния , Франция
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