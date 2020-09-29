В Карабахе подсчитали убитых 

Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики уточнило информацию о числе убитых военнослужащих с начала обострения конфликта в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

В понедельник вечером появилась информация о 26 погибших. Таким образом, общее число жертв среди военных достигло 84.

Также Общественное телевидение Армении со ссылкой на данные медцентра Мартакерта сообщило, что в результате обстрела погиб девятилетний ребенок, его мать также получила огнестрельные ранения, но выжила. В больницу поступила также семья из пяти человек, по автомобилю которых был нанесен удар, передает «Интерфакс».

Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.