Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Карабахе подсчитали убитых 

Lenta.ru 21 минуту назад
В Карабахе подсчитали убитых
Фото: REUTERS
Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики уточнило информацию о числе убитых военнослужащих с начала обострения конфликта в регионе. Об этом сообщает РИА Новости.
В понедельник вечером появилась информация о 26 погибших. Таким образом, общее число жертв среди военных достигло 84.
Также Общественное телевидение Армении со ссылкой на данные медцентра Мартакерта сообщило, что в результате обстрела погиб девятилетний ребенок, его мать также получила огнестрельные ранения, но выжила. В больницу поступила также семья из пяти человек, по автомобилю которых был нанесен удар, передает «Интерфакс».
Столкновения в Нагорно-Карабахской Республике начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения заявила, что Азербайджан напал на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
Последние новости
Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом Путин обратился к россиянам в связи с коронавирусом Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе Азербайджан начал широкомасштабное наступление в Нагорном Карабахе Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами» Армения пригрозила Азербайджану «Искандерами»
Комментарии 7
В мире , Армия , Конфликты , Происшествия , Интерфакс , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
«Полыхнут так, что нам мало не покажется»
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Уничтожение боевых танков Азербайджана попало на видео
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Россиянин затащил голых школьниц в ванную
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Азербайджан начал масштабное наступление
04:51
Азербайджан начал масштабное наступление
Армия В мире
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
04:51
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
Армия
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение