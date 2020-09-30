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Азербайджан рассказал о предложении Москвы по Карабаху 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 6 1 час назад
Азербайджан раскрыл предложение Москвы по Карабаху
Фото: Reuters
Россия предложила свои посреднические усилия для снижения напряженности между Баку и Ереваном, сообщает пресс-служба МИД Азербайджана.

«Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность по поводу напряженности в регионе и подчеркнул важность достижения прекращения огня. Он предложил посредничество России в усилиях по снижению напряженности как в национальной роли, так и с другими сопредседателями Минской группы», — передает РИА «Новости» сообщение внешнеполитического ведомства республики.

Напомним, российский МИД после раздельных переговоров с главами МИДов Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и 3ограбом Мнацаканяном сообщил, что Россия готова предоставить московскую площадку для проведения контактов по конфликту в Нагорном Карабахе.
Новое обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября. Участники конфликта сообщали, что с обеих сторон есть потери и раненые, в том числе среди гражданских.
Власти Армении ввели военное положение, объявили о мобилизации резервистов, а также ограничили выезд мужчин за пределы республики. Азербайджан решил ввести военное положение на всей территории страны.
Россия призвала стороны прекратить огонь в Нагорном Карабахе. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия делает все, чтобы вывести ситуацию в Нагорном Карабахе из острой фазы, поддерживая контакты как с Азербайджаном, так и с Арменией.
Азербайджан пообещал проводить военную операцию в Карабахе до вывода ВС Армении.
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В мире , Армия , Кавказ , Конфликты , Джейхун Байрамов , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Азербайджан , Баку , Ереван , Москва
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