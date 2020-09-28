В Нидерландах снова ужесточили ограничения из-за COVID

Правительство Нидерландов объявило об ужесточении «коронавирусных» ограничений в ответ на резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране, 28 сентября сообщает агентство Reuters.
Ограничения предусматривают перевод сотрудников компаний на удаленную работу, уменьшение времени работы баров и ресторанов, запрет спортивных мероприятий и снижение разрешенного числа участников собраний.
«Меры будут иметь негативные экономические последствия. Но возможность вспышки вируса будет иметь еще более серьезные последствия», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.