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В Нидерландах повторно ужесточили «коронавирусные» ограничения 

ИА Regnum 1 час назад
В Нидерландах снова ужесточили ограничения из-за COVID
Фото: Reuters
Правительство Нидерландов объявило об ужесточении «коронавирусных» ограничений в ответ на резкий рост заболеваемости COVID-19 в стране, 28 сентября сообщает агентство Reuters.
Ограничения предусматривают перевод сотрудников компаний на удаленную работу, уменьшение времени работы баров и ресторанов, запрет спортивных мероприятий и снижение разрешенного числа участников собраний.

«Меры будут иметь негативные экономические последствия. Но возможность вспышки вируса будет иметь еще более серьезные последствия», — заявил премьер-министр Нидерландов Марк Рютте.

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В мире , Марк Рютте , Reuters , Нидерланды
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