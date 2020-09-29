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Стала известна причина «таинственной» смерти слонов в Зимбабве 

РИА Новости и ещё 1 13 минут назад
Стала известна причина «таинственной» смерти слонов
Фото: CC0 / Pixabay/ajoheyho /
Эксперты считают, что причиной смертей слонов в зимбабвийском парке стало бактериальное заболевание, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
Отмечается, что для установления точной причины будут проведены дополнительные тесты.
В конце августа сообщалось, что власти Зимбабве начали расследование причины смерти 11 слонов, их туши были найдены в одном из парков страны — Пандамасуэ. Изначально предполагалось, что причиной смерти могла быть сибирская язва.
Как сообщил на заседании парламентского комитета глава управления парков и дикой природы Зимбабве Фултона Мангваниа, по последним данным, число умерших слонов достигло 34. Мангваниа отметил, что еще многие особи могут умереть в скором времени.

"Все полученные на настоящий момент результаты (исследований — ред.) указывают на то, что эти смерти слонов вызваны заболеванием, известным как геморрагическая септицемия", — приводит его слова агентство.

Мангваниа отметил, что заболевание вряд ли будет иметь значительные последствия для популяции слонов в Зимбабве. При это он подчеркнул, что следует приложить серьезные усилия, чтобы как можно больше узнать о заболевании и принять меры для разрешения ситуации.
Властям Ботсваны, вероятно, потребуется провести дополнительные тесты с целью установить, не явился ли причиной смертей животных геморрагический сепсис, отметил Мангваниа.
Ранее в соседней с Зимбабве Ботсване власти начали расследование таинственной гибели почти 300 слонов. Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши были найдены нетронутыми, браконьерство исключили как возможную причину смерти слонов. При дальнейшем расследовании было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.
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В мире , Экология , Associated Press , Зимбабве
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