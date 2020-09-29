Байден перед дебатами опубликовал налоговые декларации

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден и его напарница в предвыборной гонке сенатор Камала Харрис в свете предстоящих во вторник предвыборных дебатов опубликовали свои налоговые декларации, в том числе за 2019 год.

Представлены также данные о налоговых отчислениях супруги Байдена Джилл и мужа Харрис Дугласа Эмхоффа. Согласно оценкам газеты The Wall Street Journal, документы свидетельствуют о том, что Байден выплатил налоги примерно на $300 тыс.

Телеканал CNN привел комментарий представителя предвыборного штаба Байдена. Она отметила, что кандидат в президенты намерен представить данные о своих налоговых отчислениях за 22 года, а Харрис — за 15 лет.

Газета The New York Times в воскресенье выступила с утверждением, что ее журналисты ознакомились с налоговыми декларациями действующего президента США Дональда Трампа более чем за 20 лет. Из них якобы следует, что в 2016 и 2017 годах он выплатил подоходный налог суммарно лишь на $1,5 тыс. Трамп заявил, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Первые дебаты между Трампом и Байденом состоятся в Кливленде (штат Огайо) во вторник вечером.