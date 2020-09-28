Во Франции назвали условие визита Макрона в Россию

Президент ФранцииЭммануэль Макрон приедет с визитом в Россию, как только позволят санитарные условия, заявил глава комиссии французского Сената по международным делам, обороне и безопасности Кристиан Камбон.
"Я думаю, да. Как только санитарные условия позволят", - сказал Камбон в интервью газете "Коммерсант" в ответ на вопрос о том, приедет ли Макрон в ближайшее время в Россию.
Он также сообщил, что надеется сопровождать президента Франции в качестве главы комиссии по международным делам и обороне Сената.
"Это станет хорошим сигналом для моих коллег в Москве", - отметил сенатор.
В конце июня Макрон в ходе видеоконференции с российским лидером Владимиром Путиным заявил, что хотел бы приехать с официальным визитом в Россию в конце лета, если позволит эпидемиологическая ситуация. Однако с тех пор новой информации на этот счет не появлялось.