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Макрон призвал к скорейшему введению санкций против Минска 

News.ru и ещё 4 1 час назад
Макрон призвал к скорейшему введению санкций против Минска
Фото: РИА Новости
Президент Франции Эммануэль Макрон выступил за скорейшее введение санкций в отношении Минска и посредничество ОБСЕ.
Об этом он сказал в Вильнюсе в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой. По словам французского лидера, необходимо подключить ОБСЕ к урегулированию ситуации в Белоруссии.

Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество, — заявил Макрон.

Он отметил, что Париж предложил, чтобы посредничество при урегулировании кризиса в Белоруссии осуществляла ОБСЕ, а Франция в свою очередь будет всеми силами способствовать развитию такого посредничества, передаёт ТАСС.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент Франции Эммануэль Макрон проведёт встречу с бывшим кандидатом на пост президента Белоруссии Светланой Тихановской 29 сентября.
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В мире , Европа , Политика , СНГ , Светлана Тихановская , Эммануэль Макрон , ОБСЕ , ИТАР-ТАСС , Франция
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