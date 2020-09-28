Макрон призвал к скорейшему введению санкций против Минска 

Об этом он сказал в Вильнюсе в ходе совместной пресс-конференции с литовским коллегой Гитанасом Науседой. По словам французского лидера, необходимо подключить ОБСЕ к урегулированию ситуации в Белоруссии.

Я бы хотел, чтобы мы как можно быстрее могли принять необходимые санкции, но также возобновить посредничество, — заявил Макрон.

Он отметил, что Париж предложил, чтобы посредничество при урегулировании кризиса в Белоруссии осуществляла ОБСЕ, а Франция в свою очередь будет всеми силами способствовать развитию такого посредничества, передаёт ТАСС.