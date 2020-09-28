Додон стал кандидатом на пост президента Молдавии

Центральная избирательная комиссия ( ЦИК Молдавии зарегистрировала действующего главу республики Игоря Додона кандидатом на выборах президента, которые пройдут 1 ноября. Решение об этом было принято в понедельник на заседании ЦИК, которое транслировалось ведомством в Facebook.

"За проголосовали восемь членов [ЦИК], один воздержался", — сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.

Все опросы общественного мнения называют Додона фаворитом предстоящих выборов. По мнению социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), экс-премьер Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре в 2016 году. Ее пакет документов еще находится в процессе проверки.

Ранее в качестве кандидатов на выборы были зарегистрированы лидер "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, глава проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и Тудор Делиу от Либерал-демократической партии Молдовы. Отказ в регистрации получил экс-спикер парламента Андриан Канду , который баллотировался от партии "Про Молдова".

Процесс приема документов от кандидатов завершается 1 октября. Уже на следующий день в Молдавии начинается агитационный период.