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Додона зарегистрировали кандидатом на пост президента Молдавии 

ТАСС и ещё 1 37 минут назад
Додон стал кандидатом на пост президента Молдавии
Фото: РИА Новости
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Молдавии зарегистрировала действующего главу республики Игоря Додона кандидатом на выборах президента, которые пройдут 1 ноября. Решение об этом было принято в понедельник на заседании ЦИК, которое транслировалось ведомством в Facebook.

"За проголосовали восемь членов [ЦИК], один воздержался", — сказал председатель ЦИК Дорин Чимил.

Все опросы общественного мнения называют Додона фаворитом предстоящих выборов. По мнению социологов, конкуренцию ему может составить только лидер проевропейской Партии действия и солидарности (ПДС), экс-премьер Майя Санду, которая намерена взять реванш за поражение во втором туре в 2016 году. Ее пакет документов еще находится в процессе проверки.
Ранее в качестве кандидатов на выборы были зарегистрированы лидер "Нашей партии", мэр города Бельцы Ренато Усатый, глава проевропейской "Платформы "Достоинство и правда" Андрей Нэстасе и Тудор Делиу от Либерал-демократической партии Молдовы. Отказ в регистрации получил экс-спикер парламента Андриан Канду, который баллотировался от партии "Про Молдова".
Процесс приема документов от кандидатов завершается 1 октября. Уже на следующий день в Молдавии начинается агитационный период.
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Комментарии
В мире , Игорь Додон , Андриан Канду , Андрей Нэстасе , Центризбирком России , Молдова
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