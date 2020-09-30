Он заявил, что Совет Безопасности ООН обеспокоен сообщениями о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Также он отметил, что члены Совбеза призывают стороны конфликта тесно работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий.