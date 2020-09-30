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СБ ООН призвал к немедленному прекращению огня в Нагорном Карабахе

RT на русскомиещё 59
57 минут назад
Совет Безопасности ООН призвал Азербайджан и Армению к немедленному прекращению огня и возвращению к переговорам. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Совбеза Абду Абарри по итогам консультаций членов СБ ООН.
Он заявил, что Совет Безопасности ООН обеспокоен сообщениями о широкомасштабных боевых действиях вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.
«Члены СБ ООН высказались в поддержку призыва генсека ООН к сторонам немедленно прекратить боевые действия, снизить напряжённость и вернуться к конструктивным переговорам без отлагательств», — сказал Абарри.
Также он отметил, что члены Совбеза призывают стороны конфликта тесно работать с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в целях немедленного возобновления диалога без предварительных условий.
Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению боевых действий без предварительных условий.
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