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«Дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах» 

Артём Кульша 19 минут назад
«Дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах»
Фото: РИА Новости
Власти Армении прорабатывают вопрос эвакуации соотечественников из Нагорного Карабаха. Об этом посол Армении в России Вардан Тоганян сообщил радиостанции «Говорит Москва».
Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня Тоганян сообщил, что армянские власти прорабатывают вопросы эвакуации и создания гуманитарных коридоров для соотечественников, живущих в Нагорном Карабахе.

«Такие вопросы, конечно, прорабатываются, исходя из того, что все эти дни дети и женщины находились в подвалах и бомбоубежищах», — подчеркнул он.

При этом дипломат выразил надежду на то, что дело не дойдет до эвакуации армян. Также он высказал мнение, что Минская группа Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) является единственной легитимной площадкой для решения конфликта в Нагорном Карабахе.
Ранее Тоганян заявил, что власти Армении не намерены обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в ситуации в Нагорном Карабахе, но могут обратиться к властям России за новыми поставками оружия.
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В мире , Вардан Тоганян , ОБСЕ , Радиостанция "Говорит Москва" , Азербайджан , Армения
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