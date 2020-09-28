«У артистов нет совести»: Белоруссия отказалась от «Евровидения» 

На государственном телевидении Белоруссии заявили, что группа VAL, участники которой рассказал о запугивании артистов, не поедет на «Евровидение». Об этом сообщается в блоге «Белтелерадиокомпании».

Как писал «Рамблер», группа VAL выиграла отбор на «Евровидение-2020», но конкурс в итоге отменили из-за пандемии.

Позже в одном из интервью участники группы рассказали, что у них были негласные договоренности с гостелевидением. По их словам, им запретили давать интервью некоторым журналистам и появляться на некоторых каналах, а по контракту, который они готовились подписать, им пришлось бы «год гонять по госконцертам».

«Мы знали, что если не появимся на таком концерте, то с вероятностью 99% в следующем году они выберут нового артиста. Это такое запугивание, которое напрямую не обсуждается, но подразумевается», — заявили музыканты.

Также они рассказали, что после отмены «Евровидения» в «Белтелерадиокомпании» отнеслись к ним «дистанцированно».

В «Белтелерадиокомпании» опровергли информацию о требованиях выступать на госконцертах и заявили, что отнеслись к артистам «с душой»: номер им должен был ставить режиссер победителя «Евровидения-2014» Кончиты Вурст , а педагогом по вокалу для них выбрали известного киприота Алекса Панайи.