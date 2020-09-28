Алексиевич покинула Белоруссию

Сегодня утром Алексиевич, лауреатка Нобелевской премии по литературе и член президиума КС, улетела в Германию. Ее помощница Татьяна объяснила, что отъезд писательницы — не эмиграция и никоим образом не связан с уголовным делом против КС.

Татьяна сообщила, что Алексиевич покинула территорию Белоруссии по личным и литературным делам — встречи, книжная ярмарка в Швеции, вручение награды на Сицилии. Помощница писательницы добавила, что та намеревалась уехать за границу ранее, но не могла этого сделать из-за самочувствия, а срок возвращения Алексиевич на родину будет зависеть от ее самочувствия, а также от развития ситуации в стране.