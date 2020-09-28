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Алексиевич покинула Белоруссию

Артём Кульша
44 минуты назад
Писательница Светлана Алексиевич уехала из Белоруссии в Германию. Об этом сообщает Tut.by.
9 августа, как сообщал «Рамблер», в Белоруссии состоялись выборы президента. Согласно официальным результатам, их выиграл Александр Лукашенко (80,1% голосов избирателей). После окончания голосования в городах Белоруссии начались массовые акции протеста.
20 августа в связи с созданием Координационного совета (КС) оппозиции Белоруссии было возбуждено уголовное дело по статье «Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии».
Сегодня утром Алексиевич, лауреатка Нобелевской премии по литературе и член президиума КС, улетела в Германию. Ее помощница Татьяна объяснила, что отъезд писательницы — не эмиграция и никоим образом не связан с уголовным делом против КС.
«Почему Светлана Александровна должна уезжать из своей страны насовсем?» — задалась она вопросом.
Татьяна сообщила, что Алексиевич покинула территорию Белоруссии по личным и литературным делам — встречи, книжная ярмарка в Швеции, вручение награды на Сицилии. Помощница писательницы добавила, что та намеревалась уехать за границу ранее, но не могла этого сделать из-за самочувствия, а срок возвращения Алексиевич на родину будет зависеть от ее самочувствия, а также от развития ситуации в стране.
В мире,Видео,Светлана Алексиевич,Александр Лукашенко,Беларусь,Германия,
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