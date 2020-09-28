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Главный редактор NEXTA объявил об уходе из проекта 

Lenta.ru 34 минуты назад
Главный редактор NEXTA ушел из проекта
Фото: facebook
Главный редактор белорусского оппозиционного Telegram-канала NEXTA и NEXTA Live Роман Протасевич объявил об уходе из проекта. Об этом он написал на своей странице в Facebook.
По его словам, со вчерашнего дня он не имеет никакого отношения к каналу. Протасевич отметил, что принял решение самостоятельно и оно не является спонтанным.
Telegram-каналы NEXTA и NEXTA Live, в частности, активно освещают протесты в Белоруссии, начавшиеся после президентских выборов. Последний является крупнейшим русскоязычным каналом в мессенджере. На него стали активно подписываться с начала акций протеста. Аудитория канала в настоящее время насчитывает более двух миллионов подписчиков. На основной канал, NEXTA, подписаны более 870 тысяч человек.
Основателем проекта является 22-летний белорусский журналист Степан Путило. Сейчас он проживает в Польше. В августе сообщалось, что в Белоруссии на него завели уголовное дело. Путило грозит до 15 лет лишения свободы по статье об организации массовых беспорядков и подготовке людей для участия в них.
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Комментарии
В мире , СНГ , Роман Протасевич , Степан Путило
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