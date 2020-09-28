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Армения обвинила Турцию в вербовке боевиков 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
Армения обвинила Турцию в вербовке боевиков
Фото: ТАСС
Турция вербует боевиков и переправляет их в Азербайджан. А в зоне конфликта в Нагорном Карабахе используются турецкие беспилотные летательные аппараты и военные самолеты. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря МИД Армении Анну Нагдалян сообщает Sputnik-Армения.
«Рамблер» писал, что 27 сентября Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение. При этом позднее в Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». При этом посол Армении в России заявил, что Турцией в регион были переброшены около четырех тысяч боевиков из Сирии.
По данным представителя армянского внешнеполитического ведомства, Турция от сухопутной блокады Армении «перешла к прямому вовлечению в военные действия».
Анна Нагдалян подчеркнула, что рядом с азербайджанцами воюют военные инструкторы из Турции, которые используют турецкие беспилотные летательные аппараты, а также боевые самолёты.

«Турция сейчас всеми доступными средствам поддерживает Азербайджан», — отметила она.

В МИД Армении также подчеркнули, что Азербайджан годами «последовательно нарушал режим прекращения огня» и отклонял все предложения по внедрению механизмов расследования нарушений и укреплению мониторинга.
25 сентября Азербайджан отклонили просьбу личного представителя действующего председателя ОБСЕ о мониторинге линии соприкосновения. Что говорит о желании Азербайджана скрыть подготовку к войне, пояснила Нагдалян.

«Армения убеждена, что Азербайджан будет принужден отказаться от своей идеи по военному урегулированию конфликта и станет разговаривать с народом Арцаха (самоназвание непризнанной Нагорно-Карабахской республики. — Прим. ред.) не через пушки, а за столом переговоров», — отметила она.

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В мире , МИД , ОБСЕ , Азербайджан , Армения , Турция
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