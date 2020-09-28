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Армения обвинила Азербайджан в использовании тяжелого вооружения 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Армения обвинила Азербайджан в использовании тяжелого вооружения
Фото: ТАСС
Азербайджан применил тяжелую огнеметную систему. Об этом заявила в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
По ее словам, тяжелая огнеметная система «ТОС» была применена Вооруженными силами Азербайджана на юго-восточном направлении.

«У армянской стороны от применения «ТОС» потерь нет», — подчеркнула она.

«Рамблер» писал об обострении конфликта в Нагорном Карабахе 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.
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В мире , Армия , Конфликты , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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