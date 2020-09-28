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Ким Кардашьян призвала остановить насилие в Карабахе 

BFM.RU 51 минуту назад
Ким Кардашьян призвала остановить насилие в Карабахе
Фото: Reuters
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян призвала международных наблюдателей к расследованию ситуации в Нагорном Карабахе, который стал ареной военных действий в последние дни.

«Армения стала жертвой необоснованных атак со стороны Азербайджана и сопровождающей их дезинформационной кампанией. Азербайджан блокирует социальные сети, за исключением военной пропаганды», — написала Кардашьян в своем Twitter.

Телеведущая обратилась к подписчикам призвать Конгресс и Белый дом к тому, чтобы признанть нападения со стороны Азербайджана.
Ким Кардашьян — американкая телеведущая, фотомодель, имеет армянские корни со стороны отца — известного адвоката Роберта Кардашьяна. В Instagram у нее около 190 млн подписчиков, в Twitter — более 66 млн
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В мире , Ким Кардашьян , Армения
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