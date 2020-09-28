Эрдогана обвинили в попытке разжечь конфликт в Карабахе 

По словам Сатановского, ранее власти Турции объявили о поддержке действий Азербайджана.

«От сегодняшнего Эрдогана ничего другого ожидать нельзя. Он стал агрессивен и максимально неконструктивен на всех фронтах, где угодно. Конфликт возник не благодаря Эрдогану, но, безусловно, он постарается сделать все, чтобы его разжечь», — уверен эксперт.

При этом он высказал мнение, что Турция не пойдет на открытое столкновение с Арменией, так как «у Эрдогана достаточно проблем, в том числе и с Россией».

Как сообщал «Рамблер», 27 сентября Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле позиций и ввели военное положение. Также военное положение ввели власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики.