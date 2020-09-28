МИД РФ обратился к Армении и Азербайджану 

Стороны конфликта в Нагорном Карабахе должны проявлять максимальную сдержанность. Об этом, как сообщает ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко.
Вчера, как сообщал «Рамблер», власти Азербайджана и Армении обвинили друг друга в обстреле своих позиций в приграничных районах, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Сегодня Министерство обороны Армении сообщило о значительных успехах армянских Вооруженных сил (ВС) в ходе боев, а Министерство обороны Азербайджана распространило видеозапись уничтожения азербайджанской армией боевой техники противника.
Тем временем Руденко, директор Второго департамента стран СНГ Министерства иностранных дел (МИД) России, сообщил, что призвал все стороны конфликта в Нагорном Карабахе, в том числе внешних игроков, проявлять максимальную сдержанность.
Ранее посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что армянские власти не намерены обращаться в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) за содействием в ситуации в Нагорном Карабахе, а при необходимости могут обратиться к властям России за новыми поставками оружия.