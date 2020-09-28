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«Ни интернета, ни связи»: обстановка в Нагорном Карабахе

Мария Иванова
37 минут назад
Военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц рассказал, что на фоне военного конфликта в Нагорном Карабахе отключили интернет и мобильную связь. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Ни интернета, ни связи»: обстановка в Нагорном Карабахе
Фото: Минобороны АрменииМинобороны Армении
«Связь в Степанакерте отсутствует, нет ни мобильного интернета, ни телефонной связи. Местные говорят, что периодически появляется. Людей на улицах не много», - написал он (орфография и пунктуация автора сохранены).
Коц добавил, что шума боев в Степанакерте не слышно, военной техники на улицах нет. По его мнению, ее всю отправили на линию соприкосновения.
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют друг друга в эскалации ситуации.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Власти Азербайджана обвинили Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.
Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих.
В мире,Александр Коц,Комсомольская правда,
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