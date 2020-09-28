«Совсем молодые»: журналист опубликовал список жертв конфликта в Карабахе

Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц
опубликовал список погибших в Карабахе и заявил, что множество жертв были совсем молодыми людьми. Об этом он написал
в своем Telegram-канале.
Фото: Минобороны АрменииМинобороны Армении
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией
и Азербайджаном
в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют в эскалации друг друга.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Власти Азербайджана обвинили Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.
Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих.
«Армия обороны Карабаха опубликовала список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне конфликта. Половина - совсем молодые, ровесники моей старшей дочери», - написал Коц.
- Варданян Лерник Арегович, 1978 г.р.
- Минасян Георгий Леваевич, 1979 г.р.
- Хачатрян Овик Леваевич, 1990 г.р.
- Мнацаканян Ашот Коляевич, 1979 г.р.
- Арутюнян Агсен Андраникович, 1997 г.р.
- Арзуманян Асмик Смбатовна, 1985 г.р.
- Мардиян Арсен Гарикович, 1999 г.р.
- Галстян Рубен Мнацаканович, 2000 г.р.
- Торосян Давид Мхитарович, 2001 г.р.
- Филипосян Тарон Грайрович, 2000 г.р.
- Григорян Маис Макарович, 2001 г.р.
- Хлгатян Гарник Эдгарович, 2001 г.р.
- Саакян Эрик Смбатович, 2001 г.р.
- Маргарян Карен Ваграмович, 2000 г.р.
- Оганян Давид Эдвардович, 2000 г.р.
- Барсегян Вреж Арсенович, 2001 г.р.