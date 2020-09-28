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«Совсем молодые»: журналист опубликовал список жертв конфликта в Карабахе

Мария Иванова
1 час назад
Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал список погибших в Карабахе и заявил, что множество жертв были совсем молодыми людьми. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Совсем молодые»: журналист опубликовал список жертв конфликта в Карабахе
Фото: Минобороны АрменииМинобороны Армении
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют в эскалации друг друга.
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.
Власти Азербайджана обвинили Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.
Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих.
«Армия обороны Карабаха опубликовала список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне конфликта. Половина - совсем молодые, ровесники моей старшей дочери», - написал Коц.
Список погибших:
  • Варданян Лерник Арегович, 1978 г.р.
  • Минасян Георгий Леваевич, 1979 г.р.
  • Хачатрян Овик Леваевич, 1990 г.р.
  • Мнацаканян Ашот Коляевич, 1979 г.р.
  • Арутюнян Агсен Андраникович, 1997 г.р.
  • Арзуманян Асмик Смбатовна, 1985 г.р.
  • Мардиян Арсен Гарикович, 1999 г.р.
  • Галстян Рубен Мнацаканович, 2000 г.р.
  • Торосян Давид Мхитарович, 2001 г.р.
  • Филипосян Тарон Грайрович, 2000 г.р.
  • Григорян Маис Макарович, 2001 г.р.
  • Хлгатян Гарник Эдгарович, 2001 г.р.
  • Саакян Эрик Смбатович, 2001 г.р.
  • Маргарян Карен Ваграмович, 2000 г.р.
  • Оганян Давид Эдвардович, 2000 г.р.
  • Барсегян Вреж Арсенович, 2001 г.р.
В мире,Александр Коц,Комсомольская правда,Армения,Азербайджан,
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