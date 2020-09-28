«Совсем молодые»: журналист опубликовал список жертв конфликта в Карабахе

Журналист «Комсомольской правды» Александр Коц опубликовал список погибших в Карабахе и заявил, что множество жертв были совсем молодыми людьми. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Фото: Минобороны Армении Минобороны Армении

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией Азербайджаном в Нагорном Карабахе возобновился 27 сентября. Стороны обвиняют в эскалации друг друга.

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике заявили, что Азербайджан обстрелял местные населенные пункты из «Градов». Власти Армении объявили о наступлении азербайджанцев на Нагорный Карабах.

Власти Азербайджана обвинили Армению в провокациях и обстреле азербайджанских сел в прифронтовой зоне.

Армения и Азербайджан объявили о гибели сотен военнослужащих.

«Армия обороны Карабаха опубликовала список военнослужащих, погибших в ходе боев в зоне конфликта. Половина - совсем молодые, ровесники моей старшей дочери», - написал Коц.

Список погибших: