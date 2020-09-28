«Отстаньте от нас»: Житель ДНР прорвался в украинский эфир 

Житель ДНР по имени Андрей дозвонился в эфир украинского канала «Наш» и рассказал, почему Донбасс не хочет иметь ничего общего с Украиной . Отрывок эфира опубликован на YouTube.

Как отмечает канал, Андрей настолько убедительно говорил по-русски, что ведущие Макс Назаров и Ангелина Пичик также перешли на русский в беседе с ним.

На вопрос, каким Андрей хочет видеть Донбасс — независимым, российским или украинским, он ответил, что хочет в Россию.

«Я не могу отвечать за всех жителей своей республики, но могу сказать за себя. За себя я отвечаю: конечно, я хочу в Россию. Вы хотите сказать, что после стольких трупов наших детей мы захотим в Украину?» — заявил он.

Ведущие после этого поинтересовались, что могла бы сделать Украина для того, чтобы Андрей изменил свое мнение.

«Ничего. Вам уже ничего не нужно делать, кроме одного: отстаньте от нас», — ответил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее украинский журналист Денис Попович заявил, что Украина теряет шансы на мирную реинтеграцию Донбасса.

Он предупредил, что в ДНР и ЛНР появилось новое поколение, которое будет ненавидеть Украину.