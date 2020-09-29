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Китай испугался замороженной еды 

Lenta.ru и ещё 14 44 минуты назад
Китай испугался замороженной еды
Фото: Globallookpress.com
В столице Китая — Пекине — испугались замороженной еды и приняли решение ограничить импорт продуктов из регионов с большим риском заражения коронавирусом. Как сообщает Bloomberg, это делается из опасений, что COVID-19 может передаваться и через упаковку товаров.
Соответствующее распоряжение компаниям власти Пекина отдали после того, как в порту Циндао заболели двое рабочих, которые занимались разгрузкой замороженных морепродуктов. Импорт ограничили из России и Бразилии. Кроме того, ограничен и ввоз растений: это касается товаров из Эквадора, Индонезии и Бразилии. Однако доказательств того, что вирус может жить на упаковке пока нет.
Аналогичные ограничения еще в середине августа ввели в Гуанчжоу — столицы самой населенной китайской провинции Гуандун. Там ограничен импорт замороженного мяса, рыбы и морепродуктов.
По мнению ВОЗ, вирус не может передаваться человеку с поверхности продукта. Положительный результат теста замороженных продуктов может объясняться оставшимся там генетическим материалом мертвых вирусов, полагают эксперты.
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В мире , Китай , Циндао
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